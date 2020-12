Alain CIANCI

Directeur artistique

Graphisme • Illustration • Photographie • Vidéo



www.alaincianci.com



GRAPHISME

Conception, réalisation graphique et suivi de fabrication de documents de communication imprimés et numériques : Identité visuelle et déclinaisons, charte graphique, édition, affiche, signalétique, pictogramme, illustration, dessin typographique, interface graphique web et mobile, animation flash, Coloriste BD…



PHOTOGRAPHIE / VIDEO

Reportage / Portrait / Architecture / Effects spéciaux / Générique…



Mes compétences :

Charte graphique

Mise en page

Animation flash

Création

Identité visuelle

Communication

Packaging

Illustration

Directeur artistique

Graphiste

Photographie

Typographie

Conseil en communication

Communication institutionnelle

Communication culturelle

Communication visuelle

Communication événementielle

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Indépendant

Free-lance

Design graphique

Web design

Coordinateur Artistique

Chef de projet communication

Reportage photo

Communication interne

Communication publique

Communication externe