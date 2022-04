Alain CIARLO

Alain , prevention, sécurité,ordre,qualité,formateur,animateur,analyseur,expériences en industrie dans plusieurs domaines et plusieurs société et différentes villes .j'aime les défis, les challenges, excellent mental .J'aime courir en montagne et faire reculer mes limites autant dans le sport que dans la vie. J'aime m impliquer à former les personnes aux gestes de premiers secours , posé ,je reste zen dans des situations critiques grâce à la pratique d'art martiaux qui m'apaise et me relaxe .Je ne pars jamais mais affronte si le faut les pires situations dans la vie et aussi au travail alors faut pas me chercher ou plutôt si , du moment que je peux faire quelque chose pour vous se sera avec plaisir ...Cdt ALAIN



Mes compétences :

Management opérationnel

Sécurité

Production industrielle

Gestion des déchets

Sauveteur secouriste du travail

Gestion de la qualité

Prévention des risques professionnels

Organisation du travail

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Microsoft SharePoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Audit

Animation d'équipe

Logistique

Sécurité au travail