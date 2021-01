Bonjour



Mon parcours professionnel m’a permis de travailler de nombreuses années dans différents domaines agricole et industriel comme responsable de service

Tout au long de ma carrière j’ai été appelé à travailler dans différentes régions de France et à me déplacer à l’étranger pour des missions confiées par les entreprises pour lesquelles j’ai collaboré ; tout ceci est très riche en expériences, et m'a permis de disposer de compétences avérées dans les domaines de la mécanique, informatique, gestion, management, commercial, organisations ; cela est une véritable motivation dans mon travail.

Je suis à la recherche d’opportunités professionnelles dans ces domaines

Je suis désireux de mettre tout mon savoir au service d’une société et de participer à son développement, de lui apporter mon expérience technique et gestionnaire bien établie sur un relationnel avec tous les acteurs



Alain CIZELLE - 06.66.90.09.68 - . acizelle@hotmail.fr







Mes compétences :

Technico-Commercial

Machinisme Agricole

Gestion Logistique

Agroalimentaire

Hydraulique

BTP

Recrutement

Négociation

Industrie

Logistique

Technique

Vente