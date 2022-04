Alain CLAVERIE

Bjrs a tous !

je me presente alain, j'ai 47 ans et je travail dans le textil, magrel que celui ci ne sois pas mon vrai metier. je suis normalement boulanger/patissier.

j'ai 4 enfants, helas qui ne sont pas avec moi, 3 gracons et une fille( celle ci est un vrai garçon manquait )

voilà pour un presentation rapide.

a+ pmlus et peut etre on pourra ce parler.

bisoux a tous.



