Alain CLEMENT

Après avoir l’institution militaire durant 31 ans comme officier de carrière dans le corps des

«officiers télémécaniciens» jusqu’au grade de lieutenant-colonel et avoir déployé des systèmes SATCOM et autres moyens Télécoms dans de nombreuses contrées. j’ai choisi de mettre mon expérience au profit de nouveaux challenges et d’un nouveau métier dans le but également d’améliorer la performance de mon art dans ce domaine. J'ai ensuite rejoint la société Kietta pour y tenir le poste d'Ingénieur Télécom.

Je sais mettre au service d’une entreprise mon goût de la performance et mon dynamisme appuyés de mon expérience dans le domaine du management des hommes et des

projets, ainsi que de mon expertise dans les domaines des technologies de l’information, de la

logistique ou de la coopération tous temps tous lieux.

Enfin, j’aspire à contribuer efficacement à relever les challenges actuels et à venir.



Mes compétences :

PABX

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

LAN/WAN > LAN

VoIP (Voice over IP)

LAN/WAN > WAN

Cisco Switches/Routers

xDSL

WiMAX

Wi-Fi

VPN

UDP

TCP/IP

Réseaux support

Radar

QoS (Quality of Service)

NOC

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Exchange Server

Microsoft Excel

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

MAN

ITIL

IP

HP OpenView

GSM

Ethernet

DVB

C Programming Language

Bug Tracking System

BGAN

Alcatel

Active Directory

AD

WAN

Voix sur IP

LAN

Réseau

Télécommunications