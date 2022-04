Alain COHIDON

Ingénieur Arts et Métiers, après 15 ans d'expérience en direction industrielle (mono et multi sites), je suis particulièrement rompu aux défis d'optimisation et de redressement des résultats, en m'appuyant sur le travail en équipe, la connaissance approfondie du Lean et des outils du Kaizen, et la gestion de projets.



SPECIALITES :

-- > Gestion opérationnelle de sites de production

-- > Pilotage de projets (réorganisations, mutations technologiques, investissements)

-- > Management d'équipes et mise en oeuvre du changement

-- > Relations commerciales

-- > Négociation d'achats à l' international

-- > Optimisation de coûts

-- > Relations sociales (environnements fortement syndiqués)



SECTEURS D'ACTIVITE :

Activités industrielles en B2B

Industries de process et transformations de matières

-- > Imprimerie

-- > composants électroniques

-- > métallurgie



PARTICULARITÉS :

Maîtrise d'environnements logistiques très diversifiés :petites et grandes séries, travail à l'affaire

Expériences dans différentes tailles de société : ETI, groupe Français, groupe international.

Rompu aux déplacements professionnels (France et étranger)

Mobile géographiquement.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Conduite du changement

Gestion de la production

Amélioration continue

Achats

Relations sociales

Relations clients

Autonomie

Adaptabilité

orienté résultats