Alain COMONT

Depuis une quinzaine d'année, je conçois des outillages et des machines spéciales pour diverses activités industrielles pour des clients essentiellement locaux, comme AIRCELLE, AIRCELLE EUROPE SERVICES, RENAULT, SIDEL, EDF, TOTAL, EXXONMOBILE, AHLSTROM, ... Cette diversité me permet de comprendre les contraintes de diverses activités.



Personnellement, je nage et suis président d'un club de natation comptant selon les années environ 200 nageurs.



J'aime le pilotage et la mécanique automobile que je pratique sur des véhicules assez opposés comme Lotus Elise et Jeep Wrangler.



Mes compétences :

Catia v5

AMDEC

Bureautique

Catia v4

Autocad 2D

Automobile

Aéronautique