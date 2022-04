Bonjour,



Avocat exerçant dans le domaine judiciaire ( plaidoiries) et juridique en droit de l'entreprise, dont droit social, contrats, droit des sociétés, actes de sociétés et fonds de commerce,droit pénal des affaires, Tribunaux de commerce,conseils de prud'hommes, Tribunaux de Grande Instance, civil et correctionnel, et Cours d'appels.