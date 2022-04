Alain COREAU

Responsable de supers/hyper alimentaires en toute délégation de pouvoirs et doté d'une solide expérience de plus de 25 ans en réseaux indépendants et intégrés, la diversité des situations rencontrées m'a permis d'acquérir une grande réactivité dans la gestion des hommes et des moyens dans ce secteur d'activité. J'ai démontré à plusieurs reprises ma capacité à anticiper, à développer des C.A, ou à rentabiliser des structures fragilisées.



Mes compétences :

Autonomie

Analyse concurrentielle

Recherche de résultat

Force de proposition

Gestion des comptes

Consolidation

Analyse des besoins

Analyse opérationnelle