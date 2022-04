Alain CORNUS

J'ai la possibilité de programmer dans plusieurs langages :

- Analyse Algorithmique et langage C.

- langage orienté objet C++

- Java (JSE/j2E)

- participer à toutes les phases de vie d’une application.

- Outils et méthode de gestion de projet UML.

- Base de données Merise et MySQL.





De par mon expérience, je maîtrise 3 compétences principales: l'avant vente, l'intégration et l'après vente

En avant vente je réalise du conseil afin de pouvoir concevoir les produits, et la rédaction d'offre de prix ( j’ai tenus un poste de technico-commercial pendant 5 ans).

Je peux réaliser des intégrations Matérielles et logicielles (mon savoir faire).

• Matériel : Intégration de systèmes suivant la norme ISO9001, Calculateur VME Temps Réel, cartes E/S réseau - communication, PC PICGM (industriel, embarqué, bureautique et serveur).

• Logiciel : je maîtrise l'installation des systèmes d'exploitations. J’ai fait de la programmation et langage C sous Unix (linux), Assembleur 68000, et Shell Script.

En après vente je réalise la Hotline afin de résoudre tous les problèmes techniques sur les produits vendus, et donc la maintenance et réparation.



Mes compétences :

Merise

Agile

MySQL

JavaScript

CSS 3

Java EE

Java

HTML 5

C++

Pre sales

ISO 900X Standard

System Design

Project Management

SAP

IBM AS400 Hardware

PC Hardware

CPCI

Linux

Lynx

Microsoft Windows

TCP/IP

VxWorks

C Programming Language

Merise Methodology