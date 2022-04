Alain CORRIVEAU

Je compte près de 30 ans d'expérience comme gestionnaire dans le réseau de la santé au Québec dont 5 ans comme directeur général d'un centre de santé et de services sociaux (CSSS).



Avec une formation de base en psychologie et une formation de second cycle en gestion, j'ai une préoccupation toute simple... Que les structures soient en harmonie avec l'humain.



Ma formation, mes compétences et mon cheminement de carrière m'ont donc amené à développer une solide expertise dans l'analyse des structures et des processus de travail.



Je rentre d'ailleurs d'une mission bénévole de trois mois en Côte d'Ivoire où j'ai assumé l'intérim à la direction générale d'un centre de santé privé qui traversait une crise mettant en danger son existence même.



Durant cette période, accompagné d'un comité d'un comité de gestion provisoire, j'ai procédé à un audit organisationnel, révisé le plan d'organisation, changé le modèle de gestion et revu l'ensemble des politiques et procédures de l'établissement. J'ai aussi proposé une planification stratégique de deux ans qui devrait permettre à l'organisation, autrefois déficitaire, d'être autosuffisante dès 2015.



Comme consultant, j'ai déjà plusieurs formations à mon actif portant sur le travail d'équipe, sur la résolution de conflit, sur les processus d'amélioration continue et sur la gestion de projet.



J'aime que le pouvoir de décider soit bien réparti et qu'il porte sur les bonnes personnes. J'aime que la structure soit au service des objectifs de l'organisation et des humains qui lui permettent d'atteindre les objectifs fixés... Et en prime, j'aime que le plaisir et l'humour y soient présents.



Mes compétences :

Gestion de personnel

Tableaux de bord

Gestion de projet