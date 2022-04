Alain COUILLARD

Journaliste-pigiste à l'occasion.



Chef de nouvelles pour les hebdomadaires Le Peuple Lévis et Le Peuple Lotbinière d'août 2015 au 30 mai 2016. Le poste a été aboli. J'ai travaillé au Peuple Lotbinière de 1989 à 2010 comme journaliste, photographe et vidéaste avant de m'installer en France pendant 5 ans.



Je suis président cofondateur de la radio associative française RTVfm (www.rtvfm.fr). D'abord en webradio dès septembre 2012, Radio Territoire Ventoux a obtenu une licence temporaire en novembre 2013 au 102,2 à Carpentras (en France). L'autorisation a depuis toujours été renouvelée.



De novembre 2012 à octobre 2014, j'ai travaillé dans une entreprise de vente en ligne (e-commerce) à Entraigues-sur-la-Sorgues.



Expériences pratiques : programmation des tableaux de bords (back office) pour la gestion du stock et des points vente (Amazon, eBay, Cdiscount...) , intégration des produits pour la mise en ligne, prises et corrections des photos, etc.



Mes compétences :

Perfectionniste

ponctuel