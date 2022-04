Alain COUISSINIER

De formation technique et commerciale, j’ai évolué dans différentes sociétés avant d’arriver chez Aeroflex en 2013.



J’ai commencé par avoir en charge une clientèle de grands comptes dans les secteurs Chimie, Pétrochimie, marine et gaziers nationaux et internationaux afin de développer notre activité sur les applications se servant de flexibles spéciaux Caoutchouc et Inox ainsi que la réglementation applicables à ces produits (RTMD, DESP,…).



Depuis début 2016, j’ai compléter mon activité au sein d’Aeroflex avec la responsabilité et le suivi de l’équipe commerciale.

Rédaction du plan d’actions,

Suivi mensuel de performance : Ouverture de compte, évolution CA/Marge commercial, réalisation objectif,

Développement de notre gamme de produits chez nos clients,…



Mes compétences :

Étude de marché

Sage

Animation de réunions

Connaissance clients

Animation d'équipe

Conseil

Négociation commerciale

Techniques de vente

Vente B2B

Hydraulique industrielle

Maintenance industrielle

Tuyauterie industrielle