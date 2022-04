Alain COURTAIGNE

Commentaire de l’artiste sur son œuvre



Pourquoi le modelage et la fonte en bronze ?



Le modelage permet les corrections; il est donc utile pour présenter le projet au client, pour choisir le bloc, ou pour choisir le sujet dans le bloc. Ce n’est pas une maquette mais une esquisse qui sert de point de départ à la grande improvisation de la taille directe.

Le modelage préalable est une étape - qui peut être fixée en bronze - de l’histoire de la sculpture à venir.



Pourquoi la taille directe ?



Au contraire du modelage par lequel on ajoute et retire à volonté de l’argile, de la cire, du plâtre etc. la taille directe d’un bloc consiste à ôter de la matière jusqu’à ce qu’on décide que la sculpture est terminée.



Les « repentirs » sont exclus. Chaque éclat est irrévocable. Ainsi, le travail du sculpteur en taille directe ressemble à celui du musicien qui improvise en public ; quand une note est jouée, on ne peut plus revenir en arrière et les notes suivantes devront tenir compte de celles qui ont été jouées auparavant.



Avant de commencer le travail, il faut « voir» le sujet à l’intérieur de la matière.



On prête à Michel-Ange ce propos « L’ange est dans le bloc de marbre ; il ne reste plus au sculpteur qu’à enlever le marbre qui est autour de lui »

Il court une anecdote qui illustre la même idée :

- un sculpteur se fait livrer un gros bloc de pierre et se met au travail. Quelques mois plus tard, il achève de sculpter un cheval. Un enfant qui l’a regardé travailler, lui demande alors« Comment savais-tu qu’il y avait un cheval dans la pierre ? ».





Pourquoi des matériaux naturels ?



Les matériaux naturels tels que la pierre et le bois ont leur propre beauté ; leur texture, leur couleur, leur contact sont prégnants. L’œuvre du sculpteur profite de cette séduction.



Ces matériaux proposent au sculpteur une forme déjà partiellement façonnée par la nature :

- pour la pierre, sédimentation, cristallisation, érosion par l’eau ou le vent

- pour le bois, nœuds, cernes de croissance, parties ravinées par la pluie, creusées par les insectes ou pourries par les champignons.



Le sculpteur n’a plus qu’à poursuivre le travail de la nature.



Le plein et le vide



L’originalité de la taille directe provient d’un paradoxe : c’est en enlevant de la matière, donc en créant du vide, que l’on donne vie au plein (comme au cheval de l’anecdote ci-avant).

La taille directe est un dialogue entre la matière pleine et l’esprit qui la creuse pour insuffler un sens à la matière qui reste.



Pourquoi dessiner en noir et blanc et rapport avec la peinture chinoise



La dialectique du plein et du vide de la taille directe rappelle la peinture chinoise traditionnelle comme celle de Chu Ta ou Shih T’ao. Quand le peintre applique de l’encre noire sur du papier blanc, il réserve des formes blanches, des vides. Ces vides représentent l’air et l’eau sans lesquels la vie n’existerait pas.



Le travail du peintre chinois est l’image inversée du travail du sculpteur de taille directe; le peintre donne vie à son tableau en ajoutant des touches d’encre noire indélébiles comme le sculpteur donne vie à son sujet en ôtant définitivement des fragments de matière.

Tous deux improvisent comme des musiciens.



Dans mes dessins, j’ai poursuivi l’analogie avec la taille directe en excluant les gris. Le plein est noir et le vide est blanc.



Pourquoi des sujets naturalistes ?



Il s’agit d’un choix drastique; éviter l’expression directe de l’affect, de l’érotisme et de la comédie humaine. Mon travail est suscité par l’admiration, le sentiment philosophique par excellence. La forme brute, non affectée, de l’admiration ne peut s’adresser, selon moi, qu’à la nature.



Je m’attache donc à figurer des êtres vivants, animaux, et plantes dans leur milieu.



Mes compétences :

Sculpture

Dessin