Alain COUSIN

Je suis comptable confirmé auxiliaire et générale et diplômé du BTS Comptabilité.

mes domaines de compétences : Gestion des factures auxiliaires, Générales et analytiques, Gestion des notes de frais, immobilisations, rapprochements bancaires, Déclarations Fiscales: DEB, TVA,DADS2,TVTS.

Clôtures des comptes mensuelle et annuelle, multi-sociétés, inter-compagnies, relation CAC.

mise en place de procédures pour améliorer les flux et mise en place de nouveaux outils et logiciels comptables en Q user et E learning et propositions d'axes d'améliorations.



doté d'un excellente adaptabilité, rigoureux ,méthodique , organisé, sens relationnel et autonome sur les missions que l'on m'a confiées, j'ai pu acquérir des compétences et expériences nouvelles.



Je recherche aujourd'hui un poste de comptable polyvalent ,varié et évolutif en terme de tâches et de responsabilités et d'encadrement dans un environnement humain.





Mes compétences :

TCD

Microsoft Word

Microsoft Excel

Business Objects

Jde note de frais

Talentia

Iris finance

Gesim

SAP Finance

Sage