Alain CRESPIN

A l'issue d'un parcours professionnel très riche dans plusieurs corps de la Fonction Publique dans les domaines de la prévention des risques et de l'Ergonomie, je souhaite redonner à ma carrière un nouveau départ. Je suis attentif à toutes propositions qui m'engagera à faire progresser les questions de la santé et de la qualité de vie au travail.

Mes capacités d'écoute, d'observation et d'analyse de situations complexes sont autant de compétences que je peux mettre à votre disposition.