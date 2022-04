Alain CROS

Je tiens actuellement un poste de responsable de secteur, dans lequelle on fait essentiellement de l'entretien et de la répartion sur du matériel électronique et électrotecnique embarqué sur l'ensemble des unités (bateaux et sevices à terre) de la marine.



Nous pouvons intervenir sur plusieurs types d'installations liés au monde sous-marin: engins à propulsion sous-marine, chaines d'acquisition sous marine, sondeurs,sonars, bruiteurs, mise en oeuvre torpille etc ...

On peut être ammené à faire des expertises sur du matériel plus sensible et spécifique ou nouvellement acheter par la marine et apporter dans certains cas des modifications à partir d'étude de projet pour des améliorations de fonctionnement.



je n'ai travaillé que sur des batiments de combat,et j'ai demandé un poste à terre pour élargir mon domaine d'intervention.



Mes parcours scolaires et professionnel sont toujours restés axés vers l'électronique.j'ai fait un peu de programmation en langage C et VHDL et j'ai des connaissances sur les phénomènes vibratoires et leurs conséquences par l'intermediaire de stages.



Je suis disponoible rapidement et très motivé pour faire une deuxième carrière dans les domaines de la robotique, domotique, alarme et télésurveillance, matériel médicale, energies renouvelables, et enfin aéronautique et défense.



Je souhaiterais trouver un poste en region PACA en tant que technicien supérieur, conseiller technique, adjoint ou chef de bureau.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Persévérant

RIGOUREUX

Sens du travail