Alain CYRILLE

Expert en Informatique et SI, évoluant depuis près de 15 ans auprès d’un opérateur téléphonique, de SSII et d’entreprises, j’ai contribué à l’optimisation des systèmes d’information et des services desk, ainsi qu’à la professionnalisation des process et des équipes support.

Comme assistant Chef de projet puis Chef de projet, j’ai déployé la stratégie IT d’entreprises dont un data center pour 1200 utilisateurs et le développement d’applications embarquées pour Orange.

Auparavant, j’ai fait mes armes comme Technicien informatique dans des SSII dont DELL et dans le secteur bancaire, où j’ai pu implémenter des outils et déployer les SI : Intranet, Internet, services support, installation d’applications, maintenance et sécurisation.

Qualités : flexible, proactif, opérationnel, pragmatique, sens relationnel, culture du service



Mots clefs : infrastructure et réseau, stratégie IT, management d’équipe, conduite de projet, développement et optimisation SI, sécurité système, big data, data mining

Méthodes : Merise, UML, ITIL, Agile



Mes compétences :

Sécurité des systèmes d'information

Big Data

Data mining

Management

Développement informatique

Conduite de projet

Stratégie

Réseaux informatiques & sécurité