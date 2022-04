Né en 1979, je me nomme Alain DABILOUGOU. Je suis de nationalité BURKINABE. J'ai été formé à l'école de Communication et Journalisme à l'Université de Ouagadougou. Après 9 ans d'expérience dans le presse écrite burkinabè, j'ai évolué 4 ans en tant que Chef de Publicité Chargé/Journaliste et Chargé de media de l'Agence Panafricaine AG Partners à Ouagadougou.Depuis MArs 2011, je suis Directeur de MEDIA'STAT (Cabinet d'études de marché,de Veille concurrentielle, de monitoring et pige média) au NIGER. Ma spécialité, Rédaction de plans de communication, stratégies de communication , enquêtes, reportages, etc.



Mes compétences :

Communication

Investigation

Stratégie

Stratégie de communication

Veille

Veille concurrentielle