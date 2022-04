Alain Dady ESSOH EPOTE

Ingénieur des travaux responsable du contrôle de qualité et du suivi des travaux au sein de Bouygues bâtiment à Malabo pendant la construction de l’hôtel conférence et à Bata pendant la construction de stade et du complexe sportif. monteur de gaines mais exerçant aussi dans diverse domaines tel-que le forage de pétrole et la préparation en tuyauterie.



Mes compétences :

cootrole de qualité

Technicien d'installation et ùaintenance

Technicien en Industrialisation et en amélior

Sécurité

Technicien roughneck

Suivi de chantier