Alain DANG

EN QUELQUES MOTS

7 ans d'expérience en qualité de Gestionnaire ADV. Fondateur de mon activité Suncolor gifts, je gère et anime ma page https://www.facebook.com/Suncolorgifts.

Je gère les commandes clients : Commande / Suivi / Livraison / Satisfaction du produit

10 ans d'expérience d'assistanat spécialisé, je possède une expertise en gestion commerciale, organisationnelle et administrative où j'ai évolué dans différentes sociétés (L'Oréal, Presstalis, galerie Yoshii)



POUR

Vous, chefs d'entreprise, directeurs RH, Acteurs des structures sociales, de santé du secteur public et du transport



CE QUE JE FAIS POUR VOUS

- Travailler dans des délais serrés

- Gérer plusieurs activités simultanées

- Traiter les demandes de renseignements avec tact et calme.

- Rendre compte aux managers et assurer la liaison avec les clients.

Mon souhait est d'apporter une qualité de service auprès de votre clientèle et de participer au renforcement de votre équipe.



MA VALEUR AJOUTEE

- Professionnel hautement organisé avec une expérience de soutien aux planificateurs et organisateurs dévénements dans la conduite de coordination de projets.

- Compétences en matière dorganisation et de communication avec la capacité de planifier et de gérer différentes activités de manière indépendante.



A l'écoute de vos besoins. Contactez-moi au 06 60 83 38 41, par mail à alain.j.dang@gmail.com ou via LinkedIn.



Au plaisir d'échanger, Alain