Alain DANNE

AMBULANCE ANIMALIERE agrée DDPP

EDUCATION CANINE- COMPORTEMENT CANIN

Fourgon médicalisé , cages ventilées , oxygène , matériel de réanimation et de surveillance.

Transfert inter cliniques , urgences, transport personnel , transport chez votre vétérinaire......

Toutes distances jour et nuit.

Elevage de Berger de Beauce noir et feu

inscrits au LOF lignées rustiques et très berger



Mes compétences :

Certificat capacité en élevage

Certificat capacité en éducation canine

Diplôme d'éducation canine 2em degré

Formateur Mofaa