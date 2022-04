Alain DAVENNE

J'ai des compétences dans 2 métiers



en imprimerie



Toute la chaine graphique du Pré-presse, avec comme spécialisation la photogravure et donc le travail de l’image. Je suis néammoins apte à effectuer des travaux de maquette ou d’exé ainsi que l’imposition.

Ma nouvelle certification professionnelle de fabrication me permet de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un imprimé en respectant les contraintes des coûts, qualité et délais. Je maîtrise les règles du devis et j’assure le suivi de fabrication.



en tant que gardien d'immeuble



Fort de mon expérience en tant que président du conseil syndical des copropriétés et en tant qu’employé d’immeuble dans les résidences où j’ai vécu, je peux apporter au poste qui me sera offert une exigence de qualité et de services.

Je suis prêt à m’occuper de toute la partie technique du poste de gardien (entretien des parties communes, gestion des containers, sécurité des entrées,services aux résidents, courrier, gestion des intervenants, petits travaux (peinture,électricité, travaux de jardinage etc...,) Je peux aussi m’occuper de la gestion locative (perception des loyers, entrée et sortie locative), je maitrise parfaitement l’outil informatique car mon dernier emploi était technicien PAO (publication assistée par ordinateur).



Mes compétences :

Imagination

ponctuel