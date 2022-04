Alain DAVOULT

Consultant formateur en Management/Coaching-

(Ancien Directeur de production)-

30 ans d’expérience en PME/PMI-

dans des fonctions opérationnelles et transversales



Ma conviction et ma raison d’être dans l’entreprise, mon moteur, être un véritable leader porteur de Sens. Vous considérez que la performance est au cœur des trois missions du manager :

1-manager les activités, satisfaire le client, voire anticiper ses besoins

2-manager les équipes, formation, interdépendance, polyvalence, développement des compétences...

3-manager les transformations, le changement, amélioration continue, projet et stratégie d'entreprise



Mon expérience m'a appris que l'art du manager est de savoir:

1- manier le curseur entre donneur d'ordre, homme ressource et porteur de Sens.

2- gérer ambivalence, ambigüité, paradoxe et frustration

3- que l'homme est la véritable richesse au cœur de l'entreprise –

4- que le management peut se résumer à deux mots : Respect et Confiance



Pendant près de 30 ans, comme responsable de bureau d’études/méthodes, puis comme responsable de production et des services connexes, j’ai pu mettre en œuvre mon imagination, ma rigueur et mon esprit de synthèse à la définition et à la réalisation des investissements, au développement et à la fiabilisation des moyens de production, à l’amélioration de la productivité et de la qualité.



J’ai pu, par exemple, augmenter la productivité de 17% par l’alignement des cadences, l’annulation de stocks intermédiaires, la fiabilisation du parc machines, la maîtrise des procédés… en osant la confiance en l’homme …par la puissance de l’intelligence collective



Cette diversité d'expériences me permet d’innover dans la rigueur et d’assurer un leadership. Ainsi, je mets au service de l’entreprise, ma capacité d’adaptation et un tempérament déterminé à fédérer des équipes autour d’objectifs communs, avec pour moteur, l’intérêt de l’entreprise et la satisfaction du client.



Une expérience réussie dans une PME de fabrication en séries de réservoirs à pressions pour des grands donneurs d’ordres comme TOTALGAZ ou AIR LIQUIDE, renforcée ces dernières années par un parcours riche comme consultant-formateur, notamment dans la mise en place d’Equipes Autonomes de Production, de formation au management et au transfert d’expertises, enrichie par un DESU de coaching personnel, me permet de vous accompagner avec humilité et le désir ardent de transmettre.



Mes compétences :

Coaching

Coaching d'équipe

Document Unique

Intelligence collective

Management

Production

Satisfaction client

Stratégie

Systémique

Transfert de compétence

Vision