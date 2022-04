Alain DE BOCK

Je partage ma vie entre le cinéma et le théâtre, et de même, entre la pédagogie et la création, l'un se nourrissant de l'autre et vice versa. J'ai publié un livre "l'abécédaire de l'art du comédien" et j'en prépare un autre sur le thème de la relation spécifique entre "le maître et l'élève" sur un plateau. J'explore aussi d'autres formes pédagogiques comme le texte de E. Herrigel "Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, ou la nouvelle pratique éthologique dans le dressage d'un poulain. Ayant fait pouliner ma jument, je constate à quel point la concentration, la méthode d'approche, la mise en confiance, sont des facteurs essentiels. Et que toute forme d'enseignement est un espace de création.