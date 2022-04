Alain DE MAROTTE

-J'ai été directeur à 29 ans d'une filiale d'une des plus prestigieuse société Française : L'air Liquide, pendant 7 ans.

- Directeur d'établissements financiers : 2 ans

- 1969 Création de Euxos SA . Importation et commercialisation de Produits de Construction de bâtiments ede second oeuvre. (15.000 références)

-Euxos Print SA. Fabrication et impression de magazines et catalogues.Nb. moyen maxi. 6 /7 millions par mois.

-Euxos Pacific;SA. En Chine fab.et controle et transport de Millions de pièces et matériels,destination France, pendant 18 ans. Suis à la disposition de toute société cherchant un responsable indépendant.

- Depuis 7 ans, Partenaire d'une galerie d'art du 798 Pékin ( art actuel) pour des galeries Européennes intéressées ( surtout, France Belgique et Hollande)