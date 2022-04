Alain DE PERETTI

Carrière classique d'exercice libéral de la medecine veterinaire soignant petits et grands animaux.

Veterinaire des sapeurs Pompiers , formation en medecine de catastrophe.

Pratique des medecines alternatives : phytotherapie, homeopathie, mesotherapie.J'ai créé en 2004 avec un ami espagnol une société basée en Espagne, Labo Demeter, qui conçoit et commercialise sur toute l'Europe des produits naturels de santé pour chiens chats et chevaux, essentiellement par le biais d'internet ( http://www.labo-demeter.com ) J'ai pu ainsi concevoir et mettre sur le marché des produits que l'on ne trouvait pas pour des pathologies où aucun produit existant ne donnait vraiment satisfaction ( arthrose, vieillissement, dermatoses chroniques ....), mettant ainsi à profit 30 ans d'experience de terrain.

à la retraite depuis 3 mois.



