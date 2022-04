Alain DEBRAY

Www.actis-developpement.com





Après avoir occupé de nombreuses fonctions commerciales au sein de grands groupes (groupe BNP, Crédit Lyonnais, Cofinoga, Bank of Scotland, Maisoning/Lyonnaise des Eaux, Qualigroup),j'ai créé ACTIS DEVELOPPEMENT en janvier 2009.

ACTIS DEVELOPPEMENT, basé à Paris et Tours, propose aux PME/PMI une gamme de solutions commerciales externalisées : appui commercial terrain, forces de vente supplétives, détection et pilotage de projets, création et lancement d'activité, téléprospection, conseil en stratégie et organisation commerciale, formations commerciales, veille concurrentielle, anglais commercial...

ACTIS DEVELOPPEMENT : force commerciale externe et modulable



Début 2010 ACTIS DEVELOPPEMENT a ouvert un département recrutement



