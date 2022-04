Alain DECANTERE



Actuellement, en recherche de missions comme consultant indépendant ( audit et formation en équipements sportifs , ''Centre Aquatique'') - tél. portable : 06 84 93 74 21



Consultant en conception et aménagement d'équipements sportifs publics

Audit et formation en gestion et exploitation de bâtiments sportifs.



Mes 30 années d'expérience en qualité de directeur d'équipements sportifs en collectivités territoriales, m'ont permis d'acquérir une expertise d'exploitation, de développement et de management, plus particulièrement dans le domaine des centres aquatiques.

J'ai complété cette expérience en tant que responsable commercial d'une société privée spécialisée dans la technologie de pointe des outils de contrôle d'accès et de gestion de sites sportifs et de consultant auprès d'un cabinet d'architecture .



Mes compétences :

GESTION

Contrôle de gestion

Marketing

Management