Alain DEFFO

ODM-SERVICES est une jeune structure évoluant sur le secteur niche de la maintenance industrielle des machines de découpe et d’impression sur support carton et plastique.



Notre mission : mettre au service de nos clients un savoir faire reconnu afin de les accompagner dans la maintenance, l’optimisation de leurs parcs machines et l’organisation des postes de travail.



En ma qualité de responsable commercial dans cet univers du service BTOB, les maitres mots de mes actions au quotidien sont : disponibilité et réactivité.



Au sein d’une équipe dynamique et expérimentée, ma mission est assez transversale car je dois répondre aux besoins en main d’œuvre et pièces détachées de nos clients tout en garantissant des délais raisonnables d’intervention et livraison des pièces.



Nos clients et fournisseurs sont présents sur différents continents (Europe, Amérique et Afrique), d’où de fréquents déplacements à l'étranger.





Mes compétences :

Bon Négociateur

Commercial

dynamique

Fidélisation

Négociateur

RIGOUREUX