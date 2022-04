Alain DEFRERE

Bonjour, je suis à la recherche d'un poste à l'étranger de longue durée, ma spécialisation est la tuyauteries, génie civil, charpente métalique, j'ai 40 ans ingeenering, et suis issu de l'école TECHNIP, j'ai débuté ma carrière chez eu, un poste de management ou autre me conviendrais parfaitement, je suis disponible de tout engagement et reste à votre disposition pour un entretien dans vos bureau ou téléphonique, je vous joint mon N° 06 78 96 36 28.

Madame, Monsieur, recevez mes meilleurs salutations distinguées.