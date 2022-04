Alain DEHAESE

Nous sommes une société de services pour la maintenance multimarque de bras et stations de chargement. Notre société-sœur JLA dessine, développe et produit de nouveaux bras et stations.

Depuis notre atelier d’Anvers nous travaillons sur la Belgique et le Nord de la France (jusque l’axe Strasbourg – Le Havre). Nous travaillons surtout pour des usines (pétro-)chimiques, d’énergie et de composants pour l’industrie food.



Notre département JLS pour maintenance de bras et stations de chargement a une expérience multimarque de plus de 35 ans :

- FMC, JLA, Wiese, Kanon, SVT, Emco Wheaton, Perolo, OPW, Connex et autres

- bras marins, fluviaux, camions, wagons

- escaliers pliants, galeries et cages de sécurité.



Notre palette de services propose :

- notre intervention rapide sur site en cas de fuites, soucis de cylindres, etc.

- gestion de pièces (originales et alternatives)

- inspection/maintenance préventive

- révision complète/partielle

- évolution de bras existants : ajouter coupleur de rupture, bride de connexion rapide/automatique, etc.

- évolution de stations existantes : ajouter escalier pliants, cages, etc.

- solutions pour améliorer un fonctionnement avec des flexibles au sol : danger de chute, risque d’écrasement, lourdeur à manier : réagir et agir

Notre société est certifiée ISO 9001 et VCA-P (Mase).

Notre société sœur JLA conçoit et produit des nouveaux bras et stations http://www.jla-loadingarms.com/?lang=fr