Alain DELACOUR

Né d’une mère libraire et d’un père libraire puis écrivain, j’ai grandi parmi les livres et j’ai toujours eu la passion de l’écriture.



En février 2001, j’ai créé en free lance une activité de conseil entièrement dédiée à la communication écrite, faisant ainsi de ma passion pour l’écriture un métier à part entière.



Je me suis peu à peu spécialisé dans la rédaction de discours personnalisés pour dirigeants, élus et particuliers.



Avec un diplôme initial d’ingénieur E.N.S.E.E.I.H.T., j’ai commencé ma carrière dans le secteur informatique (BULL, SUN MICROSYSTEMS), en tant qu’ingénieur technico-commercial puis commercial.



Mes compétences :

Communication

Communication écrite

Conseil

Consultant

Ecriture

Écrivain

Motivation

PME

Rédaction

Retraite