Bonjour, je suis Alain DELOR, j'ai 50 ans et habite la région Bordelaise depuis toujours.

Depuis plus de 30 ans, je travaille dans les traitements anti-termites, capricornes, vrillettes, lyctus et champignons xylophages en travaillant dans les règles de l'art et en me perfectionnant chaque jours car mon métier c'est ma passion !

J'ai créé TERMISER Traitement pour engager mon savoir-faire, ma rigueur et mon exigence au service de personnes soucieuses de préserver leur patrimoine.

Mon expertise est minutieuse, garantie et personnalisée, je mets en oeuvre la solution la plus adaptée et efficace pour préserver durablement votre patrimoine contre tous nuisibles.

Durant toutes ces années je me suis beaucoup investi en collaboration avec les monuments historiques en travaillant sur des monuments prestigieux, collectivités et bien entendu les particuliers.

Nos devis sont gratuits et mon implication est réelle, contactez-moi au 0646102879



Alain DELOR

DIRIGEANT FONDATEUR