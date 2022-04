Alain DEMEESTER

* Plus de trente ans d’expériences professionnelles en entreprises, dont 18 ans dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines.



* Formations :



 Licence en Sciences Économiques Appliquées - UMH (promotion 1980)

 Licence spéciale en Révisorat d’Entreprise - UMH (promotion 1980)

 Séminaires approfondis de législation sociale (Agoria – 14 modules – 120 heures)

 Business & Administration, International Management Programme (INSEAD–Paris 2002)

 Conseiller en Prévention (Niveau 3 - 2012)





Expériences GRH :



Juin 2012 -- > aujourd’hui :

Société : Clair-Office S.P.R.L. (65 ouvriers et 7 employés / cadres)

Fonction : Conseiller en prévention /sécurité et en GRH



Services proposés par Clair-Office : Nettoyage et services associés | Entretiens réguliers | Entretiens périodiques | Nettoyages industriels | Nettoyages exceptionnels | Nettoyages en milieux spécifiques | Ventes et livraisons de produits, matériels et machine | Building support | Lavages de vitres | Nettoyages et entretiens de châssis l Nettoyages et entretiens de bardages | Nettoyages et entretiens de parking | Nettoyages et remises à neuf de sols | Facility Services - Facilités aux entreprises | Office support | Washroom services | Food & Beverage services | Multi services | Audit et consultance



Mars 2012 --- > aujourd’hui :

Conseiller indépendant en GRH pour PME, TPE et Indépendants



Avril 2006 -- > février 2012



Société : Durobor S.A. à Soignies (280 ouvriers, 80 employés et cadres)

Fonction : Directeur des Ressources Humaines, Membre du Comité de Direction.



• Représentant patronal à la Commission Paritaire 115 (secteur verrier)

• Membre de la Commission sociale (Fédération de l’Industrie du Verre)

• Conseiller social à la cour du Travail de Mons.



Septembre 2004 -- > Mars 2006

Société : Carinox Châtelet (Groupe Arcelor) (Laminoir : 550 travailleurs, Aciérie : 300 travailleurs + 150 sous-traitants)

Fonction : Directeur des Ressources Humaines, Membre du Comité de Direction.



• Membre de la Commission sociale (Groupement de la Sidérurgie)

• Juge social au tribunal du travail de Charleroi.



Février 1999 -- > Août 2004

Société : Alcatel ETCA (230 Ingénieurs et Cadres, 190 Employés, 150 Ouvriers)

Fonction : Directeur des Ressources Humaines, Membre du Comité de Direction.



• Membre de la Commission des Affaires Sociales (Fabrimétal - Agoria)

• Juge social au tribunal du travail de Charleroi.



Janvier 1996 -- > Janvier 1999

Société : Alcatel ETCA

Fonction : Training Manager - Adjoint à la Direction des Ressources Humaines.



EXPERIENCES EN GESTION COMMERCIALE et FINANCIERE



Août 1985 -- > Décembre 1995

Sociétés : ETCA  Alcatel Bell SDT  Alcatel ETCA

Fonctions successives : Contracts officer junior, Contracts officer senior, Adjoint au chef du département commercial.



Janvier 1985 -- > Avril 1985

Société : AGRER SA

Fonction : Responsable financier et trésorerie



Avril 1983 -- > Décembre 1984

Société : CENTRE D’ACTION LAIQUE (CAL)

Fonction : Chef de service



Août 1982 -- > Décembre 1982

Société : LAMINOIRS DE JEMAPPES

Fonction : Adjoint à la Direction Générale



Mes compétences :

Créativité

Culture

GRH

Ingénierie

Ingénierie sociale

polyvalente

précision