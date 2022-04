Alain DEPARIS

Bonjour, Je suis à l'écoute du marché pour un poste de chef de secteur / commercial. Je suis confirmé dans le domaine de la vente, mon parcours accès grande distribution GSA/GSB et GSS m'a permis d'enrichir mon professionnalisme. Mes compétences techniques, mon aptitude à l’organisation, à la gestion et mon autonomie nous permettront de réaliser ensemble une fructueuse collaboration . Je suis une personne organisé, méthodique, autonome et adaptable aux différentes situations diverses et variées.



Mes compétences :

Vente Prospection Négociation Merchandising