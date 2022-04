Alain DEPRET

Ma carrière m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences et de travailler dans les secteurs de la transformation de produits métallurgiques, de la pétrochimie et de la production d’énergie nucléaire.



Après avoir débuté dans les domaines de la construction mécanique et de la chaudronnerie, j’ai ensuite évolué vers des postes :

- en Contrôles Non Destructifs

- en assurance qualité

- en expertise règlementaire des Equipements Sous Pression

- en inspection de fabrication ESPN



Ayant travaillé à tous les stades de la fabrication d’un équipement, je suis donc en mesure de vous apporter mon expérience tant au niveau de la détection des non conformités, qu’au niveau des solutions à apporter ou de la constitution des dossiers.



Actuellement j’ai un statut d’indépendant et je souhaite mettre ces compétences au service des entreprises.



Si vous êtes intéressés, contactez moi .



Mes compétences :

Qualité

Mécanique

Inspection metal

Controles non destructifs

Reglementation ESP

Management

Gestion de projet

Amélioration continue

Formation

RBI

Installation frigorifique