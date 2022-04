Alain DEROSIAUX

Défenseur farouche du bon sens, je fais en sorte lors de mes interventions, de démystifier l'idée de nécessaire lourdeur des systèmes de management.

Je prône le juste nécessaire en terme documentaire, pour permettre à l'entreprise de maîtriser son fonctionnement et ses risques tant humains que matériels et financiers, tout en préservant sa réactivité, force majeure pour sa pérennité.



merci à celles et ceux qui souhaitent entrer en contact avec moi, de motiver leur demande avec un profil suffisamment complété.

Je souhaite optimiser mon réseau relationnel, je ne recherche pas le record guiness book du nombre de contacts (lol).

Veillons à faire de ce site un véritable outil de partage d'expériences.

D'avance merci pour votre compréhension

alain



Mes compétences :

Responsable d'Audit

Formateur

Développement durable

Consultant

RSE