Alain DESBOS

BCDL est une société de conseil et de développement spécialiste des métiers du Transport



qui s'adresse à des TPE/PME industriels, transporteurs indépendants et logisticiens,





Notre objectif est de contribuer au développement de votre activité, d'améliorer votre rentabilité



tout en préservant la qualité de votre service à partir de:



solutions de transport fiables et « sur mesure », locales, régionales, nationales, européennes



plans de transport optimisés par métier



intervenants de confiance : réseaux de transporteurs et prestataires identifiés



BCDL c’est la marque d'un savoir faire acquis grâce à



30 ans d’expérience des métiers de la messagerie, du groupage, de l' affrètement,



avec de solides connaissances des processus et des intervenants





BCDL c'est aussi : un regard nouveau et professionnel sur votre activité,



un accélérateur de développement....parce que votre succès fera notre réussite



Mes compétences :

Audit