Alain DESCAMPS

Je suis un professionnel de la promotion en milieu hospitalier

Avec 20 ans de collaboration avec les oncologues ,hématologues et pharmaciens de toute la Wallonie ,Bruxelles et le Luxembourg,je

peux avoir un impact très important auprès d'eux dans le cadre de la promotion d'un produit.Ils ont en effet à mon égard une confiance et une estime acquise qui me permet rapidement d'obtenir leur adhésion.

A l'image de la combativité que j'exprime régulièrement dans la pratique de mes sports,j'aime atteindre voire dépasser mes

objectifs.Une de mes qualités principales est d'avoir une grande capacité de persuasion car en fonction de mon objectif et de mon interlocuteur,j'établi une stratégie efficace basée sur des arguments bien choisis et étayés.

J'ai déjà plusieurs fois connus le succès de nouveau lancement de produits et je suis sur que si on me redonne cette opportunité ,ce sera avec un très grand plaisir personnel que j'en ferai une belle réussite.



Mes compétences :

Combativité

Enthousiasme

Oncologie

Perseverance