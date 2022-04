Alain DESCHASEAUX

Je suis titulaire du titre d’Agent d’Entretien du Bâtiment.



Manuel, soigneux et précis, j’effectue un travail de qualité dans le respect des règles de sécurité et du cahier des charges.

Polyvalent, adaptable, je suis capable de diagnostiquer et d’assurer l’entretien des locaux en autonomie.

Une longue expérience dans le magasinage m’a permis de développer un bon sens de l’organisation et de rigueur.



Je recherche un poste dans ce domaine



Mes compétences :

Penture: Pose De Fibre De Verre, De Tapisserie, Mi

Menuiserie: Pose De Portes Et Fenêtres Ainsi Que D

Placoplatre: Aménagement De Cloisons Sèches Et En

Carrelage: Pose Collée De Carrelage,de Faience Et

Petite Maçonnerie : Chape ,pose D'agglos

Plomberie: Installation Sanitaire Et Entretien

Mécanique Moto