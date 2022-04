Alain DESCOMBES

Passionné d'électronique et d'informatique depuis mon adolescence, j'ai toujours travaillé dans ce domaine.

Après un diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'électricité (supelec) , j'ai commencé par faire du développement électronique avec du logiciel embarqué. (processeur câblé, firmware, micro code)

J'ai ensuite développé différents systèmes informatiques à IHM prédominante dans le domaine militaire.

Finalement je me suis spécialisé dans le développement réseau et système. Actuellement je développe en PYTHON, SQL sur UNIX côté serveur et JAVASCRIPT, HTML, CSS pour la couche de présentation. En cas de besoin je n'hésite pas à faire un peu de C/C++.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Linux

Zilog Z8000 Assembly Language

YACC

XML

UNIX

UDP

TCP/IP

SunOS

SQL

SHELL

SCCS

RFC

RARP

Python Programming

Pascal

POSTGRESS

PC Hardware

Oscilloscopes

Oracle

OUTILS GNU

NetBeans

MySQL

Modula

Microsoft Visual Studio

Linux Red Hat

Linux Debian

LEX

Java

JUnit

IP

HTTP

HTML

FORTRAN

FORTH

FLEX

Delphi

CVS

C++

C Programming Language

BISON

Apache Subversion

Alcatel

Ada

ARP

Javascript