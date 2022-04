2001 Alain Desjeunes, une Histoire de mots, un recueil de textes et nouvelles Le Temps d’un Espace, deux romans Dernier Sursaut et Reste Encore Un Peu, un ouvrage de nouvelles Nettoyage à sec, un livre d’histoires courtes Juste le Temps et un autre de poésies Paroles de Nuit publiés aux Editions Le Manuscrit.

2004 il décide de rendre hommage à C.Nougaro à travers un spectacle « Ci-Nougaro m’était chanté »

Un peu plus tard une rencontre avec Yves Gilbert, compositeur de renom, va lui permettre de mettre ses propres textes en chansons et de commencer une nouvelle aventure offrant alors au public un spectacle ou se mêlent tant d’émotions que les spectateurs en ressortent chavirés, bousculés et heureux…Auteur à textes et parlant beaucoup des femmes, ses mots font vibrer jusque dans l’âme… Swinguant sur des mélodies très ‘jazzy’ mêlant blues, soul, reggae ou même latino, vous vous laissez transporter dans un univers musical rempli de mots poignants qui marquent vos pensées et restent ancrés dans vos mémoires Et un jour… l’homme sans tête est né.

2009, Alain Desjeunes retourne donc sur scène avec son propre spectacle L’homme sans tête. L’avant-première a eu lieu au Casino- Barrière de Deauville le 10 Octobre 2009. Au cours des années 2010 et 2011 il sillonnera la Normandie pour des concerts d’été.

Entouré de 4 musiciens de talent, qui s’occupent des arrangements, (David Garcia au piano, Alain Aubert à la guitare, Anthony Langevin à la batterie et Thomas Planque à la basse) il créé le groupe Fatalis Musical et mélange sur scène les chansons de Claude Nougaro et les siennes.



2014 après 3 ans d'absence retour sur scène avec l'hommage des 10 ans, Quatre boules de cuir !

7 musiciens, basse, batterie, clavier, guitare, saxo, trombone et trompette