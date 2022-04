Alain DESORMEAUX

Bilingue et ayant œuvré dans divers poste de gestion et conseil clients dans le domaine automobile, à titre de directeur des opérations, directeurs du département du service et des pièces, conseiller technique et contremaître contrôleur d’atelier commis aux réclamations et plusieurs autres postes. J’ai acquis de fortes compétences où mon sens de l’écoute et d’empathie étaient centrales à ma réussite en relation à la clientèle et en gestion du personnel ainsi que le développement de solutions pour améliorer la productivité et l’efficacité des employés pour atteindre les objectifs établis par la haute direction.