Alain DESPREZ

N'hésitez pas a me contacter pour plus amples renseignements .............................................



MEMBRE DE LA COSMETIC VALLEY



Ingénierie Travaux neufs

> Conduite de projet

> Élaboration de cahiers des charges machines

> Transfert Industriel

> Démarches d’amélioration, productivité

> Conducteur de travaux



Animation de groupes de progrès KAIZEN (SMED, 5S, etc)

> Élaboration et suivi de plans d’actions

> Diminution des coûts de production

> Réorganisation de lignes de conditionnement



Support pour Qualification d'installations (FAT/SAT/QI/QO/QP)



Mon expérience professionnelle me permet de vous proposer mes services dans de nombreux domaines techniques d'une entreprise.



Mes compétences :

Ingénierie

Maintenance

Amélioration continue

Méthode SMED

Travaux neufs

Kaizen

Freelance

AMOA

Lean