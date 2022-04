Alain DESSENDRE

INGENIEUR 36 ans d'expérience dans l’industrie dont

12 ans dans un groupe de services aux entreprises



Des pôles de compétences et d'expertise dans les domaines :

Interim manager Lean manager

Organisation de l'entreprise – Process – Ordonnancement - Economie d’énergie

Hygiène (nettoyage des locaux et équipements - RABC. bonnes pratiques pour le personnel)

Sécurité - Environnement - Développement durable.

Connaissance milieu industriel et des services – Management des projets et conduite du changement.

Des réalisations et des projets pilotés, préparés, déployés et suivis en prenant en compte :

La culture des résultats – L'amélioration continue et progressive - Le choix de solutions pérennes aux problèmes identifiés- La mise en place de documents et d'outils d'évaluation conviviaux et efficaces



Spécialités

Organisation, restructuration, Ordonnancement, réduction des coûts. Elaboration de projet industriel en Blanchisserie



Mes compétences :

Gestion de projet

Lean manager

Conception process

Organisation

Formation