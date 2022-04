Alain DEVICHI

L’ensemble des missions que j’ai accomplies depuis 1989 se sont déroulées dans le Secteur des Technologies de L’information et principalement en Région PACA.

Depuis les 17 dernières années, j’ai occupé plusieurs postes qui m’ont permis de m’enrichir d’expériences au-delà de ma région originelle et j’ai pu réaliser plusieurs dossiers internationaux avec succès.

Mon profil « technico curieux » m’a toujours permis d’analyser et résoudre efficacement les problématiques que m'ont confié les Clients ,Prospects et Partenaires avec lesquels je collabore sur des relations à long terme.



Mes compétences :

Storage

Data Protection

Infrastructure Solutions

Information Security

Channel

Storage Area Network

Management

Sales

Customer oriented