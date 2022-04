Alain DIBAT

Je me complais dans la relation commerciale et dans la découverte du client afin d'analyser ses besoins et ses envies pour pouvoir étayer l'argumentaire et reformuler avec le client que la proposition qui lui est faite est précisément ce qui lui faut.

J'apprécie surtout la nature de la relation humaine qui va se créer lors de cet entretien (ou ces entretiens) et qui peut se traduire par une ampathie du client à mon égard voir de la confiance, et finir par apprécier autant le produit que la personne que je suis.

La négociation est pour moi très ludique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel