Alain DIDIER

J'occupe le poste de chef d'équipe (20 personnes) sur le site d'ARCELOR à MONTATAIRE.(OISE).

Gràce à des ponts roulants, nous assurons l'alimentation et l'évacuation des lignes de notre client,galvanisation et laquage, l'emballage, le chargement et l'expédition du produit fini à savoir des bobines métalliques destinées principalement à la fabrication automobile.