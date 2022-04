Alain DIEPART

Je suis consultant financier.

Je viens en aide aux sociétés qui souhaitent créer ou recréer un fonds de roulement nécessaire pour leur activité. Je les conseil ausi sur leur comptabilité, leur gestion financière et leur administration. Au besoin je crée la structure et la gère. J'établis et défend pour elles des dossiers de crédits , de subsides et d'aides à l'emploi.

J'établi tout le système et suivi des créances clients avec les rappels, les plans et la récupération par voie judiciaire.

J'interviens aussi comme interim manager quand cela est nécessaire.

J'aide à leur restructuration.



Mes compétences :

Banques

Comptabilité

Interim Manager

Manager